Тушинский суд заключил под стражу подозреваемых в изнасиловании девушки на спортплощадке

Фото: СК РФ

Тушинский районный суд столицы заключил под стражу двух мужчин, которые подозреваются в изнасиловании женщины на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Джумабекова К. и Турсуналиева А. заключили под стражу на два месяца — до 8 августа нынешнего года, — заключил пресс-секретарь суда.

Ранее «ВМ» сообщала, что Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин 1983 и 1994 годов рождения по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц».

Напомним, инцидент произошел вблизи дома на Сходненской улице вечером 7 июня. По данным источника «ВМ», пара гуляла, когда к ним подошли несколько мужчин. Один из них схватил девушку, положил ее на плечо и унес в неизвестном направлении. Другой злоумышленник в этот момент держал молодого человека девушки и зажимал ему рот рукой, чтобы он не мог кричать.

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