Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Тушинский суд заключил под стражу подозреваемых в изнасиловании девушки на спортплощадке
Фото: СК РФ

Тушинский суд заключил под стражу подозреваемых в изнасиловании девушки на спортплощадке

Юлия Павлушова

Происшествия

Тушинский районный суд столицы заключил под стражу двух мужчин, которые подозреваются в изнасиловании женщины на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Джумабекова К. и Турсуналиева А. заключили под стражу на два месяца — до 8 августа нынешнего года, — заключил пресс-секретарь суда.

Ранее «ВМ» сообщала, что Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин 1983 и 1994 годов рождения по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц».

Напомним, инцидент произошел вблизи дома на Сходненской улице вечером 7 июня. По данным источника «ВМ», пара гуляла, когда к ним подошли несколько мужчин. Один из них схватил девушку, положил ее на плечо и унес в неизвестном направлении. Другой злоумышленник в этот момент держал молодого человека девушки и зажимал ему рот рукой, чтобы он не мог кричать.

Читайте также: Рецидивист со стажем: в Домодедове задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и грабеже

судзаключение под стражуизнасилование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте