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СК возбудил уголовное дело после изнасилования девушки на спортплощадке в Москве
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

СК возбудил уголовное дело после изнасилования девушки на спортплощадке в Москве

Юлия Павлушова

Происшествия
Сходненская улицаКарта всех событий

Двух мужчин 1983 и 1994 годов рождения задержали по подозрению в изнасиловании женщины на спортивной площадке на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Напомним, инцидент произошел вблизи дома на Сходненской улице вечером 7 июня. По данным источника «ВМ», пара гуляла, когда вдруг к ним подошли несколько мужчин. Один из них схватил девушку, положил ее на плечо и унес в неизвестном направлении. Другой злоумышленник в этот момент держал молодого человека девушки и зажимал его рот рукой, чтобы тот не мог кричать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц». Следователи обратились в Тушинский районный суд с ходатайством о заключении мужчин под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что Следком РФ возбудил уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней в Подмосковье.

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