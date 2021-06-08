Девушку изнасиловали на глазах у парня во время прогулки в Москве

Фото: МВД

Россия, Москва, Сходненская улица Карта всех событий

Девушку изнасиловали на спортивной площадке, расположенной на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Сходненской. По данным источника «ВМ», молодые люди гуляли, когда к ним подошли неизвестные. Один из них схватил девушку, положил ее на плечо и унес в неизвестном направлении. Другой злоумышленник в этот момент держал парня и зажимал его рот рукой, чтобы тот не мог кричать.

В какой-то момент мужчине все-таки удалось вырваться. Он забежал в подъезд ближайшего дома и начал просить помощи у проживающих там людей, заявив, что его девушку насилуют.

Прибывшим на место полицейским москвич ничего внятно объяснить не смог. Тогда стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

На кадрах было видно, как неизвестный мужчина закинул пострадавшую на плечо и понес в сторону спортивной площадки. В этот момент девушка была пьяна и не могла сопротивляться.

По данным источника «ВМ», жертва также не смогла объяснить полицейским, что именно с ней произошло на площадке. Она ничего не помнила из-за количества выпитого спиртного.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемых в изнасиловании двух иностранцев. По предварительной версии, над жертвой надругался один из злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее «ВМ» сообщала, что в Домодедове задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и грабеже.

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