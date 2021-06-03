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Рецидивист со стажем: в Домодедове задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и грабеже
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Рецидивист со стажем: в Домодедове задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и грабеже

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, Домодедово, Каширское шоссе Карта всех событий

Столичные следователи задержали ранее судимого 33-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании и грабеже. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 12 мая подозреваемый напал на 40-летнюю женщину в лесном массиве у Каширского шоссе в городе Домодедово. Он несколько раз ударил жертву, изнасиловал, а после отобрал у нее золотые украшения и телефон.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области

На допросе злоумышленника спросили, совершал ли он ранее похожие деяния.

— Да, в Домодедове, Москве и Ярославле, — спокойно ответил рецидивист.

В ходе следствия также выяснилось, что мужчина находится в розыске на территории Ярославской и Вологодской областей. По словам Врадий, в ближайшее время будет решен вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что обвиняемый в убийстве трех человек предстанет перед судом в Одинцове.

Читайте также: СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней в Подмосковье

Домодедовограбежизнасилование
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