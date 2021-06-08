Житель Орехово-Зуева зарезал отца в ходе ссоры
Житель Орехово-Зуево стал фигурантом уголовного дела из-за убийства отца. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По словам представителя ведомства, мужчина поссорился с 68-летним отцом нынешним утром. В итоге подозреваемый несколько раз ударил его ножом в шею. Потерпевший скончался на месте.
После сын обратился в полицию и признался в совершенном преступлении. Расследование дела продолжается: изъято орудие убийства, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.
Ольга Врадий уточнила, что в ближайшее время следствие направит в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу.
Ранее «ВМ» сообщала, что безработному мужчине чуть не проломили голову в центре Москвы.
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