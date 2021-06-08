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Безработному мужчине чуть не проломили голову в центре Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Безработному мужчине чуть не проломили голову в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Александра Невского, 1 Карта всех событий

В центре столицы неизвестные жестоко избили 33-летнего безработного мужчину, после чего он был госпитализирован. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в сквере на улице Александра Невского. Вероятно, потерпевший вступил в конфликт со своими будущими обидчиками. В какой-то момент ссора переросла в рукоприкладство, и злоумышленники принялись избивать мужчину. Позже избитый был доставлен в отделение реанимации. Среди прочего у него диагностировали черепно-мозговую травму.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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