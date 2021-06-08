Не уступивший дорогу водитель «Ниссан» стал виновником ДТП на Новощукинской улице

Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новощукинская улица Карта всех событий

В отношении виновного в ДТП на северо-западе Москвы водителя, в результате которого одну из машин отбросило на трамвайные пути, составлен административный протокол. Об этом во вторник, 8 июня, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

­— Столичная Госавтоинспекция подтверждает факт ДТП по адресу Новощукинская улица, дом 6, где в 11:00 легковой автомобиль «Ниссан» в результате резкого маневра столкнулся с автомобилем «Шевроле», после чего японскую легковушку отбросило на трамвайные пути, — сообщили в ведомстве.

На водителя автомобиля «Ниссан» составили протокол по административной статье «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения».

Ранее «Вечерняя Москва» писала об изменении шести трамвайных маршрутов из-за аварии на путях. Инцидент произошел на Новощукинской улице. Из-за аварии задерживались трамваи № 10, 15, 21, 28, 30, 31, следующие в сторону Таллинской улицы и проспекта Маршала Жукова. Позже движение восстановили.

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