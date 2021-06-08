Движение трамваев восстановили после ДТП на северо-западе Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Новощукинская улица Карта всех событий

На северо-западе столицы восстановили движение трамваев после ДТП на путях. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Восстановлено движение трамваев по Новощукинской улице, — написала пресс-служба дептранса.

Ранее «Вечерняя Москва» писала об изменение шести трамвайных маршрутов изменены из-за аварии на путях. Инцидент произошел на Новощукинской улице. Из-за аварии задерживались трамваи № 10, 15, 21, 28, 30, 31, следующие в сторону Таллинской улицы и проспекта Маршала Жукова.

Читайте также: Самосвал с песком съехал в котлован во дворе дома в Москве