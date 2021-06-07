Самосвал с песком съехал в котлован во дворе дома в Москве

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улица Нагатинская, дом 21, корпус 2. Карта всех событий

Самосвал с песком съехал в котлован во дворе дома на юге Москвы. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел по адресу улица Нагатинская, дом 21, корпус 2.

Видео: АГН Москва

Отмечается, что происшествие случилось, когда водитель сдавал назад.

Ранее «ВМ» писала, что три человека пострадали в результате ДТП на Бесединском шоссе. Два автомобиля столкнулись около 10:20 перед съездом на МКАД.

По предварительным данным, пострадали водители обеих машин и один пассажир.

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