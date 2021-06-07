Три человека пострадали в результате ДТП на Бесединском шоссе
Россия, Москва, Бесединское шоссеКарта всех событий
ДТП с участием двух транспортных средств произошло на Бесединском шоссе. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.
Отмечается, что два автомобиля столкнулись около 10:20 перед съездом на МКАД.
По предварительным данным, пострадали водители обеих машин и один пассажир. Все пострадавшие госпитализированы в медучреждения.
В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.
Ранее «ВМ» писала, что семь автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте.
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