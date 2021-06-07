Три человека пострадали в результате ДТП на Бесединском шоссе

Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бесединское шоссе Карта всех событий

ДТП с участием двух транспортных средств произошло на Бесединском шоссе. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

Отмечается, что два автомобиля столкнулись около 10:20 перед съездом на МКАД.

По предварительным данным, пострадали водители обеих машин и один пассажир. Все пострадавшие госпитализированы в медучреждения.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.

Ранее «ВМ» писала, что семь автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте.

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