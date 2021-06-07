Санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО пациента с инфарктом

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО пациента с подозрением на инфаркт. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила «Вечерней Москве» пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Бригада скорой помощи доставила пациента на площадку в Воронове. Отсюда его вертолетом эвакуировали в специализированное лечебное учреждение столицы. Состояние пациента контролировала специализированная бригада.

Ранее санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО пожилую пациентку с инсультом.

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