Столичные спасатели доказали, что умеют работать на высочайшем уровне

Начальнику Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по Москве Николаю Шестакову (в центре) показывают новый пеноподъемник / Фото: Сергей Шинов

В выставочном центре «Патриот», что в Кубинке Московской области, в середине мая прошел XIII Международный салон «Комплексная безопасность — 2021». В нем приняли участие представители десятка стран и, конечно, большая делегация из Москвы.

Так, например, команда столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности приняла участие в открытых соревнованиях «Пожарный Олимп» и показательных выступлениях расчетов быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах.

Современные технологии

Международный салон организовали МЧС и МВД России. Выставка была посвящена технологиям и средствам обеспечения безопасности в самых разных сферах жизнедеятельности. Салон открыл глава МЧС Евгений Зиничев. Он отметил, что на выставке представлены самые современные достижения в области обеспечения безопасности.

— В рамках обширной деловой программы салона прошли обсуждения наиболее актуальных и проблемных вопросов в сфере обеспечения без опасности населения и территорий. Это и совершенствование средств коллективной и индивидуальной защиты, и развитие автоматизированных систем по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также дальнейшее совершенствование техники и технологий спасения, — добавил глава ведомства.

На салоне было представлено немало новинок. Так, например, все желающие смогли увидеть досмотровый интроскоп — оборудование для обнаружения запрещенных предметов. За одну операцию он способен без вскрытия просканировать багаж или почтовое отправление весом до 160 кг. Среди других интересных разработок, представленных в Кубинке, — лазерная курсоглиссадная система посадки воздушных судов в условиях плохой видимости. А еще — инфракрасная камера коротковолнового диапазона SWIR. Она позволяет видеть камуфлирующие покрытия и обнаруживать даже тщательно замаскированные объекты! Весной этого года ее уже протестировали в арктической экспедиции на Новую Землю представители ВМФ России. Испытания, кстати, прошли успешно.

Всем миром

В рамках салона на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС прошло крупномасштабное демонстрационное учение. В тренировке приняли участие порядка 800 человек, около 200 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты чрезвычайного ведомства, беспилотные воздушные суда, а также специализированные робототехнические комплексы. Вместе с российскими спасателями свое профессиональное мастерство продемонстрировали и коллеги из Беларуси, Казахстана и Узбекистана — спасатели Корпуса сил СНГ.

Первая помощь

В салоне приняли участие и представители аварийно-спасательного формирования Московского НПЗ, которое уже много лет обеспечивает безопасность завода и прилегающего к нему района Капотня. Заводские спасатели продемонстрировали здесь современную специализированную технику и новое оборудование. Так, например, они показали возможности гидравлического пеноподъемника, который встанет на вооружение завода.

— Этот пеноподъемник способен подать пену, т.е. материал для тушения, на высоту до 35 метров. Чтобы было понятно — это 12-этажный дом, — рассказал «ВМ» командир отряда по аварийно-спасательной работе Роман Черемхин. — Пеноподъемник мощный: пена может подаваться со скоростью 100 литров в секунду!

Также отряд презентовал мобильную лабораторию экологического контроля, способную в режиме реального времени исследовать состояние атмосферы. Передвижной комплекс дополняет автоматизированную систему мониторинга воздуха на заводе, которую предприятие внедрило первым в отрасли.

Как рассказал «ВМ» Роман Черемхин, безопасность Московского НПЗ обеспечивают комплексная система противопожарной защиты и собственное аварийно-спасательное формирование, оснащенное 12 единицами специализированной техники. Штатная численность превышает 140 специалистов, которые проходят регулярную профессиональную переподготовку. Спасатели МНПЗ обеспечивают дополнительную безопасность в Юго-Восточном округе Москвы: в соответствии с соглашением с городом, утвержденным мэром Москвы, обслуживают Капотню, а также ряд прилегающих территорий.

— Мы выезжаем в район в основном на бытовые пожары, — рассказывает Роман Черемхин. — Примерно 80 процентов сигналов — это просто подгоревшая еда, дающая много дыма и пугающая соседей. Но иногда и матрасы горели: люди забывали погасить окурок. Да, мы ведомственная пожарная часть. Но поскольку ближе нас к Капотне спасателей нет, то всегда первыми выезжаем мы. Нередко приходится эвакуировать жителей района из задымленных домов и квартир: это часть нашей работы.

Кстати, в рамках салона «Комплексная безопасность» прошли профессиональные соревнования, где лучшие пожарные и спасатели продемонстрировали, в частности, свои навыки прохождения специальной полосы препятствий.

— Мы достойно выступили. Взяли в разных номинациях много призовых мест, — доволен Роман Черемхин.

Получается, что жители Капотни под защитой профессионалов. В случае чего придут на помощь и выручат! Благо и кадры достойные, и техника современного уровня.

СПРАВКА

В салоне «Комплексная безопасность — 2021» приняли участие 252 предприятия и организации, продемонстрировано более 350 единиц пожарной, спасательной, аварийно-восстановительной и вспомогательной техники. Состоялись 130 мероприятий деловой и демонстрационной программы, которые посетили свыше 40 тысяч человек, а также более 350 иностранных представителей.

ЦИФРА

40 тысяч человек посетили выставку в подмосковной Кубинке.

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