Трамваи задерживаются на северо-западе Москвы из-за ДТП на путях

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Россия, Москва, Новощукинская улица Карта всех событий

Шесть трамвайных маршрутов изменены из-за ДТП на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на Новощукинской улице. Из-за аварии задерживаются трамваи № 10, 15, 21, 28, 30, 31, следующие в сторону Таллинской улицы и проспекта Маршала Жукова.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, — написала пресс-служба ведомства.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП на юге Москвы. Самосвал с песком съехал в котлован во дворе дома на Нагатинской улице.

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