Младших школьников приглашают на интерактивные мероприятия

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Лето — лучшее время, чтобы отправиться в музеи, заняться спортом, прочесть новые книги, провести захватывающие эксперименты, совершить удивительные открытия и подготовиться к новому учебному году.

Специалисты Городского методического центра Москвы разработали для учеников начальных классов интерактивные мероприятия, которые сделают их каникулы более интересными и насыщенными.

Юные книголюбы смогут проверить себя в диктанте «Летнее приключение». Перед тем как приступить к выполнению заданий, ученикам 1–2-х классов необходимо прочитать стихотворение Александра Введенского «Щенок и котенок», а учащимся 3–4-х классов — познакомиться с произведением Леонида Каминского «Удивительные приключения Вити Брюквина».

Участников квиза «Июнь-2021» ждут вопросы о живописи, литературных произведениях, знаменательных датах первого летнего месяца, изменениях, происходящих летом в природе. В квизе представлены задания с аудио- и видеоматериалами.

Для ребят, увлекающихся наукой, подготовлена викторина «В мире занимательных опытов». Здесь школьникам предстоит ответить на вопросы, касающиеся явлений природы, свойств тел и веществ.

Юных видеоблогеров приглашают на фестиваль «Краски лета», где они смогут поделиться своими яркими летними впечатлениями. Ребята могут снять короткие ролики о своих научных экспериментах, любимых книгах или запечатлеть на камеру театральные постановки в кругу семьи. Участвовать можно индивидуально или вместе с друзьями. Фестиваль продлится до 31 августа.

Другие интересные викторины, конкурсы и квизы можно найти на сайте Городского методического центра в разделе «Конкурсы».

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