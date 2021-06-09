Москвичи предложили свои идеи по развитию мастерских семейного творчества

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Жители столицы предложили свои идеи по развитию площадок для семейного отдыха. Предложения были высказаны на площадке краудсорсинг-проекта «Городские мастерские семейного творчества».

— В проекте приняли участие более 13 тысяч москвичей, они высказали 556 идей. Самым популярным направлением стали «Новые активности» — оставили 265 предложений. На втором месте — направление «Популяризация городских мастерских», в нем 140 предложений, — рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Из предложенных идей эксперты отобрали 154, именно они будут реализованы в мастерских семейного творчества. При этом наибольшей популярностью у горожан пользуется направление «Семейное увлечение»: его обсуждение набрало 329 комментариев.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о краудсорсинг-проекте «Городские мастерские семейного творчества». В рамках него москвичи предлагали варианты семейного отдыха по четырем направлениям: «Новые активности», «Форматы участия наставников», «Популяризация городских мастерских» и «Развитие социальных сетей». Все предложения по заданным направлениям призваны развивать учреждения, которые занимаются организацией семейного досуга.

Столичные краудсорсинг-проекты размещаются на платформе правительства Москвы «Город идей». На ней москвичи могут предлагать свои идеи по развитию разных сфер жизни города. После чего идеи отбираются экспертами для их последующей реализации.

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