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Москвичи смогут предложить свои идеи семейного отдыха на платформе «Город идей»
Фото: freepik.com

Москвичи смогут предложить свои идеи семейного отдыха на платформе «Город идей»

Илья Ашуров

Город

На краудсорсинговой платформе правительства Москвы «Город идей» запустили новый проект, благодаря которому жители столицы смогут предложить свои идеи относительно разных форм семейного досуга. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Новый краудсорсинг-проект называется «Городские мастерские семейного творчества». В рамках него москвичи смогут предлагать варианты семейного отдыха по четырем направлениям: «Новые активности», «Форматы участия наставников», «Популяризация городских мастерских» и «Развитие социальных сетей». Все предложения по заданным направлениям призваны развивать учреждения, которые занимаются организацией семейного досуга.

Уточняется, что предложения будут приниматься на сайте проекта до 27 мая. После этого они будут обсуждаться экспертами.

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