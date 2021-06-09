Столичных школьников пригласили отметить День России онлайн

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Московские дворцы и центры творчества подготовили для школьников онлайн-программу, которая приурочена ко Дню России.

В рамках запланированных мероприятий дети смогут принять участие в мастер-классах и исторических викторинах, послушать песни известных композиторов, а также разучить новые танцы. Все это пройдет в онлайн-формате. Для участия потребуется лишь онлайн-регистрация на сайте проекта.

Увлекательную историческую викторину для детей организует дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова».

— Участники смогут проверить свои знания, познакомиться с историческими образцами отечественного оружия и интересными фактами из биографий выдающихся полководцев России. Викторина будет доступна с 10:00 до 20:00 12 июня. Для участия необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия, — рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Более подробную информацию о расписании всех мероприятий можно получить на портале «Дом онлайн».

День России отмечается в РФ 12 июня. Этот государственный праздник отмечают в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которую подписали в 1990 году.

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