Московские фотографы подготовили выставку о работе заводов и фабрик

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Выставку фотографий московских заводов и фабрик проведут летом в столице. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает Telegram-канал Комплекса экономической политики Москвы.

Экспозиция «#Followmeto the Moscow industry» собрала работы столичных фотографов, а также мастеров, знаменитых во всем мире, — Мурада и Натальи Османн.

— Результаты работы команды фотографов можно найти этим летом в центре Москвы. В июне — на Старом Арбате, в июле — на Цветном бульваре, — отметили в ведомстве.

Ранее выставка «Кукольный мир» открылась в Музее истории России.

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