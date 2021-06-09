Пьяный мужчина зарезал сожительницу в ходе ссоры в Москве и пошел спать

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Россия, Москва, Кронштадтский бульвар Карта всех событий

Пьяный мужчина убил женщину в квартире жилого дома в столице. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Убийство произошло в доме на Кронштадтском бульваре 8 июня. Пьяный мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил сожительницу ножом. От полученных ран 55-летняя женщина скончалась на месте.

Позже по подозрению в убийстве был задержан мужчина 38 лет. В ходе допроса он полностью сознался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным «ВМ», задержанный ранее уже был судим за кражи. В тот вечер он распивал спиртное со своей подругой. В какой-то момент между ними возник конфликт, который перерос в драку. Девушка несколько раз ударила его руками, после чего ее сожитель схватился за нож. Успокоившись, мужчина пошел спать. Наутро он увидел, что его подруга лежит мертвая в луже крови, и позвонил в полицию.

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