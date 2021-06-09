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Суд отправил в психиатрическую клинику девушку, задушившую своих детей подушкой
Кровать и подушки / Фото: sxc.hu

Суд отправил в психиатрическую клинику девушку, задушившую своих детей подушкой

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, Тайнинская улица Карта всех событий

Московский суд рассмотрел постановление о том, чтобы принудительно отправить в психиатрическую больницу женщину, которая задушила своих детей. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Напомним, в 17 ноября 2020 года 26-летняя москвичка задушила подушкой своих детей 6-ти и 4-х лет в съемной квартире на улице Тайнинской.

Женщину отправят на принудительное лечение в медицинское учреждение, которое оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Ранее «ВМ» писала, что семилетняя девочка утонула в озере в Подмосковье.

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