Врач объяснила, как аллергикам легче пережить сезон тополиного пуха

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Аллерголог-пульмонолог Ирина Кузнецова рассказала, для кого тополиный пух представляет наибольшую опасность.

— Людям, которые страдают поллинозом, то есть тем, кто чувствителен к пыльце деревьев, луговым и сорным травам. Кроме этого, тополиный пух доставит особую неприятность гражданам, страдающим аллергической бронхиальной астмой, — пояснила врач.

При этом она уточнила, что последняя категория лиц обладает множеством аллергенов, на которые они реагируют чиханием, кашлем, приступами астмы. Указанным людям эксперт рекомендовала меньше выходить на улицу во время цветения тополей. Однако если это не получается, то нужно заранее подготовиться к сезону, отмечает «Москва 24».

Помимо этого, по возвращении домой аллерголог посоветовала сразу принять душ с головы до ног, использовать назальные спреи, противоаллергенные таблетки и препараты, а также специальные капли для глаз. Избежать негативных последствий помогает и специальная гиппоаллергенная диета. Врачи назначают ее в зависимости от трех времен цветения: деревья, луговые или сорные травянистые растения.

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