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Аллерголог назвал опасные заболевания, к которым приводит аллергия на пыльцу
Фото: www.pixabay.com

Аллерголог назвал опасные заболевания, к которым приводит аллергия на пыльцу

Иван Юминов

Здоровье

Весной и летом многие люди страдают от аллергии. Об опасностях этого заболевания рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Все люди весной оказываются в контакте с пыльцой цветущих деревьев, а летом — с пыльцой других растений. Но есть доля людей, иммунная система которых очень сильно раздражается в ответ на попадание пыльцы, и развивается аллергическая реакция, — рассказал специалист.

При этом пыльца опасна не только для аллергиков. По словам иммунолога, дыхательные пути становятся более восприимчивыми к респираторным заболеваниям и другим вирусам после того как пыльца попадает в них.

Кроме того, из-за аллергии может развиться бурная реакция в дыхательных путях, что может привести к отеку слизистой, добавил Болибок. В некоторых случаях по этой причине человек не сможет дышать и начнет задыхаться. Наконец, аллергия может вызвать отит и воспаление конъюнктивы глаза, что приведет к проблемам со слухом и зрением, приводит слова врача Пятый канал.

Ранее терапевт рассказал, что нужно аллергикам для занятий спортом на улице.

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