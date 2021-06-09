Ургант высмеял ставшего дедом вокалиста «Иванушки International»
Российский телеведущий Иван Ургант высмеял певца Кирилла Андреева из группы «Иванушки International», который стал дедом.
— Маленькая девочка подрастет, и будет всем говорить «У меня дедушка — качок из «Иванушек!» А в школе учителя будут просить ее позвать дедушку, чтобы он рассказал о своих славных днях, когда за «Золотой граммофон» воевал, как «Олимпийский» брал, — пошутил Ургант.
Телеведущий заявил, что Андреев может спеть песню «Эх, дороги, пыль да тума, только мы взлетели, Аполлонов пьян», намекая на алкогольную зависимость второго вокалиста группы Андрея Григорьева-Аполлонова.
— Девочка вырастет, на машине будет наклейка «Спасибо деду за «Да и на небе тучи», — заявил Ургант под смех в зале.
Видео опубликовано на YouTube-канале «Вечерний Ургант».
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