Ургант высмеял ставшего дедом вокалиста «Иванушки International»

Фото: instagram.com/egorkreed

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял певца Кирилла Андреева из группы «Иванушки International», который стал дедом.

— Маленькая девочка подрастет, и будет всем говорить «У меня дедушка — качок из «Иванушек!» А в школе учителя будут просить ее позвать дедушку, чтобы он рассказал о своих славных днях, когда за «Золотой граммофон» воевал, как «Олимпийский» брал, — пошутил Ургант.

Телеведущий заявил, что Андреев может спеть песню «Эх, дороги, пыль да тума, только мы взлетели, Аполлонов пьян», намекая на алкогольную зависимость второго вокалиста группы Андрея Григорьева-Аполлонова.

— Девочка вырастет, на машине будет наклейка «Спасибо деду за «Да и на небе тучи», — заявил Ургант под смех в зале.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

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