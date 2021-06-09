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Пригожин признал свою вину в том, что Бузова заменила Валерию в МХАТ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пригожин признал свою вину в том, что Бузова заменила Валерию в МХАТ

Анастасия Колоскова

Звезды

Продюсер Иосиф Пригожин признал вину в том, что в постановке «Чудесный грузин» на сцене Московского художественного театра имени Горького (МХАТ) сыграет Ольга Бузова, а не его жена певица Валерия, как это предполагалось изначально.

— Друзья, простите меня, это моя вина, что Бузова во МХАТе. Это я не смог найти сроки и не перенес запланированные мероприятия Валерии, для того чтобы она могла принять предложения театра участвовать в этом спектакле, — написал продюсер в своем Instagram-акаунте.

По утверждению Пригожина, театр накрыла разрушительная волна, от которой великие актеры прошлого «точно переворачиваются в гробу».

Продюсер также похвалил Бузову, отметив, что «ее уверенности и способности пробивать любые стены можно позавидовать».

При этом политика прославленного театра вызывает у Пригожина много вопросов.

Ранее стало известно, что гонорар Ольги Бузовой за роль в постановке «Чудесный грузин», посвященной Иосифу Сталину, составит чуть меньше 500 тысяч рублей.

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Колонка обозревателя «ВМ» Екатерина Рощина:

МХАТ — самый известный московский театр. Со своей пестрой историей, фееричным и уже историческим расколом, со своими совершенно уникальными режиссерами и актерами. Но все течет и изменяется (далее...)

Ольга БузоваИосиф ПригожинМХАТ имени Горького
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