Трамваи по техническим причинам задерживаются на Волоколамском шоссе

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Россия, Москва, улица Панфилова Карта всех событий

Трамваи № 6, 15, 23 и 28 по техническим причинам задерживаются на Волоколамском шоссе в районе улицы Панфилова. Об этом в среду, 9 июня, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Маршруты временно изменены. В настоящее время вместо метро «Сокол» трамваи ходят до станции «Войковская».

Ранее сообщалось, что движение трамваев восстановили после ДТП на северо-западе Москвы.

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