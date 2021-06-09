Диетолог Соломатина назвала пользу растительного мяса

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Диетолог Елена Соломатина в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» назвала пользу растительного мяса и заявила, что скоро оно станет привычным для массы людей. По ее словам, в нем нет холестерина и оно будет более доступным.

Так она прокомментировала прогнозы Россельхозбанка, согласно которым к 2025 году россиянин в среднем будет потреблять до одного килограмма растительного мяса в год.

— Связано это со многими аспектами. Выращивание мяса трудоемко, метан негативно влияет на окружающую среду, много таких факторов не диетологических, тенденция есть сверху и снизу. У общества есть запрос на здоровое питание, особенно это видно последние несколько лет. Я вижу поворот в эту сторону. Сейчас угроза, которую несет мясо, — атеросклероз, холестерин. В растительном мясе нет холестерина, — заявила диетолог.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Россияне к 2025 г будут съедать по килограмму растительного мяса в год

Соломатина подчеркнула, что в организме холестерин вырабатывается в любом случае. Однако его можно снизить с помощью диеты.

— На полках магазинов появится больше таких продуктов, они будут доступны. Людям в следующем поколении такие продукты станут привычны. Важно просто сформировать привычку, — подытожила специалист.

Основатель «Российского института Биохакинга и Здоровья», член Ассоциации социальных сподвижников президента России, интегральный коуч-терапевт Никита Метелица заявил, что при приготовлении мяса выделяются канцерогены, которые негативно влияют на организм человека. Мясо ценно белком и аминокислотами, которые человек может заменить растительным протеином. Это снизит токсическую нагрузку на организм.

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