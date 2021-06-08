Врач назвал мясо, повышающее риск рака кишечника

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Врач Александр Мясников заявил, что красное мясо повышает риск развития рака кишечника.

— Это говядина, свинина, баранина. Это не значит, что мясо нельзя есть, нужно, но лучше ограничивать. Рекомендуется есть не чаще трех раз в неделю. Но рак кишечника действительно чаще бывает у мясоедов, — заявил Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По его словам, раньше врачи считали, что частое употребление красного мяса увеличивает риск инфарктов и инсультов, сейчас эта теория ставится под сомнение.

Ранее «Вечерняя Москва» писала об уникальном способе пожарить шашлык без риска заболеть раком.

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