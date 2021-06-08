Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач назвал мясо, повышающее риск рака кишечника
Фото: pixabay.com

Врач назвал мясо, повышающее риск рака кишечника

Виктория Федотова

Здоровье

Врач Александр Мясников заявил, что красное мясо повышает риск развития рака кишечника.

— Это говядина, свинина, баранина. Это не значит, что мясо нельзя есть, нужно, но лучше ограничивать. Рекомендуется есть не чаще трех раз в неделю. Но рак кишечника действительно чаще бывает у мясоедов, — заявил Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По его словам, раньше врачи считали, что частое употребление красного мяса увеличивает риск инфарктов и инсультов, сейчас эта теория ставится под сомнение.

Ранее «Вечерняя Москва» писала об уникальном способе пожарить шашлык без риска заболеть раком.

Читайте также: Шашлычные лайфхаки: как правильно приготовить мясо на углях

мясораконкология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте