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Путин запустил производство на 1-й линии Амурского ГПЗ
Фото: Администрация президента РФ

Путин запустил производство на 1-й линии Амурского ГПЗ

Юлия Павлушова

Экономика

Президент России Владимир Путин дал старт началу производства на Амурском заводе Газпрома. Об этом в среду, 9 июня, сообщает официальный сайт Кремля.

Предприятие, которое станет одним из крупнейших в мире по переработке природного газа, находится рядом с городом Свободный Амурской области. Президент наблюдал за запуском завода в режиме видеоконференции.

Ежегодно Амурский ГПЗ будет производить 38 миллиардов кубометров товарного газа, около 500 тысяч тонн бутана, около одного миллиона тонн пропана и почти 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. На полную мощность предприятие выведут в 2025 году.

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заводыВладимир Путинпроизводство
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