Назван продукт, который не приносит пользы организму

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Продукт, продавать который не стоит, назвал депутат Госдумы РФ, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, опасным для здоровья является попкорн, который продается практически в каждом российском кинотеатре.

Эксперт пояснил, что большинство ресторанов быстрого питания предлагают посетителям употреблять еду всухомятку. А еще большая часть из них реализует в виде жареной картошки «рафинированную мусорную еду». Кроме того, посетили часто кушают картофель фри не помыв руки и не садясь за стол.

Еще один нездоровый продукт, который пришел к нам с Запада, по мнению врача – попкорн.

— Это фактически преступление против организма. За полтора часа просмотра фильма человек вводит в себя столько углеводов, сколько можно сравнить с недельной нормой. И это без белков и жиров, — подчеркнул Геннадий Онищенко.

По его мнению, таким образом, люди практически деформируют свое питание и перегружают эндокринную систему, отмечает «Царьград».

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