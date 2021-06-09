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Психотерапевт назвала опасность спокойной цветовой гаммы в квартирах москвичей
Фото: pixabay.com

Психотерапевт назвала опасность спокойной цветовой гаммы в квартирах москвичей

Виктория Федотова

Общество

Москвичи при ремонте квартир ориентируются на классические представления, а подавляющее большинство жителей столицы выбирают бело-бежевую или бело-серую гамму, сообщают СМИ.

Психотерапевт, кандидат медицинских наук Елена Боярская в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявила, что неяркая цветовая гамма в квартирах говорит о желании людей успокоиться. Однако она может быть опасна тем, что отнимает желание активно действовать.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Какие цвета в квартире опасны для психики

— Серая гамма, холодные оттенки говорят о высоком напряжении и желании его сбросить. Такие оттенки могут принести успокоение и сбросить энергию. Есть вторая сторона медали. Голубой и серый цвета отнимают желание действовать, дальше созидать. Они предлагают расслабиться и успокоиться, — заявила эксперт.

По словам Боярской, холодные оттенки в квартире будут добавлять холод в отношениях с людьми.

— Мы отмечаем рост тревожных расстройств после пандемии и локдауна. Классика в виде деревянных принтов дала бы больше спокойствия и не отнимала бы энергию. Желтый цвет дает надежду и силы, — пояснила собеседница.

Она добавила, что современные жители мегаполиса перегружены информацией, а однотонные обои и спокойные оттенки помогают успокоиться и отстраниться от мира.

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Видео ВМпсихотерапевтдизайн квартир
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