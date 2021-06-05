Капитальный ремонт проведут в сталинской пятиэтажке в Панфиловском переулке
Сталинский дом в столичном районе Арбат ждет комплексный капитальный ремонт.
Здание по адресу Панфиловский переулок, дом 1/16, строение 1, было построено в 1946 году. В нем всего 16 квартир и два подъезда.
Ремонтные работы начнутся в 2021 году. На данный момент специалисты разрабатывают детальный проект. В здании планируется отремонтировать крышу, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и инженерные сети. В порядок приведут также подъезды и подвалы.
Все строительно-монтажные работы будут проводиться в соответствии со стандартами и правилами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что на Волоколамском шоссе отремонтируют дом «четыре двери».
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