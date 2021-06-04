Две парковки со шлагбаумом в Москве закроют на несколько дней в июне

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Планерная улица, 7 Карта всех событий

Две парковки со шлагбаумом в Москве закроют в июне на несколько дней для проведения ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) в пятницу, 4 июня.

Уточняется, что парковку на улице Планерная, дом 7, закроют с 20:00 4 июня до 09:00 6 июня, а также с 20:00 11 июня до 9:00 13 июня. Кроме того, 5 июня закроют парковку около станции метро «Домодедовская», отмечается на сайте ведомства.

Ранее дептранс Москвы рассказал о новой системе информирования при закрытии станций метро.

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