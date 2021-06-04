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Более 200 новых трамваев появится в Москве до конца 2022 года
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Более 200 новых трамваев появится в Москве до конца 2022 года

Иван Юминов

Транспорт

До конца 2022 года в Москве появятся 204 новых трамвая. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 4 июня.

— До конца следующего года в Москву придут 204 новых трамвая. 90 односекционных из них поставит холдинг «Синара-Транспортные Машины», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что новые вагоны оснастили полностью низким полом, мультимедийными экранами, а также разъемами USB для зарядки устройств. Кроме того, система накопления энергии позволит трамваю автономно ехать не менее километра.

Такие трамваи будут удобными для пожилых пассажиров и людей с ограниченными возможностями, приводит слова главы ведомства Максима Ликсутова Telegram-канал департамента.

Ранее сообщалось, что аудиосообщения в столичных трамваях будет озвучивать «голос метро».

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Максим ЛиксутовДепартамент транспорта Москвытрамваи Москвы
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