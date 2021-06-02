Почти 80 процентов москвичей выбрали электрический общественный транспорт

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Порядка 80 процентов москвичей пользуются почти полностью электрическим общественным транспортом. Об этом рассказал в среду, 2 июня, глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, общественный транспорт в столице почти на 90 процентов электрический.

— Сейчас, если автобусы уйдут, то практически все виды транспорта — метро, электрички МЦК и МЦД — будут работать на электричестве, это экологически чистые виды транспорта, — подчеркнул Антон Кульбачевский.

Он отметил, что политика города направлена на то, чтобы люди отказались от использования личных автомобилей, которые выбрасывают в воздух вредные вещества.

Антон Кульбачевский добавил, что в настоящее время в метро Москвы применяют современные технологии, которые позволяют не выбрасывать теплый воздух при отапливании транспорта, пишет ТАСС.

Ранее столичные власти объяснили, как декарбонизация улучшает комфортность жизни в Москве.

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