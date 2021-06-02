Движение трамваев № 47 и 49 восстановили после аварии на юге Москвы
Движение трамваев № 47 и 49 восстановили после временного изменения маршрутов в результате ДТП на юге Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Напомним, на трамвайных путях на Судостроительной улице произошла авария в среду, 2 июня. Из-за инцидента трамваи № 47 и 49 временно ходили до Нижних Котлов вместо остановки «Нагатино».
В настоящее время движение трамваев на участке восстановлено, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что расписание поездов Горьковского направления МЖД поменяют в июне для проведения работ.
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