Маршруты трамваев № 47 и 49 временно изменили из-за аварии на юге Москвы

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Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Маршруты трамваев № 47 и 49 временно изменили из-за ДТП на Судостроительной улице в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На трамвайных путях на Судостроительной улице произошла авария в среду, 2 июня. Из-за инцидента трамваи № 47 и 49 временно ходят до Нижних Котлов вместо остановки «Нагатино», отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что расписание поездов Горьковского направления МЖД поменяют в июне для проведения работ.

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