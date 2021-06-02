Движение поездов на Горьковском направлении МЖД восстановили

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

В столице на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановили движение, оно вводится в график. Об этом сообщила пресс-служба АО «Центральная ППК» в Twitter-аккаунте в среду, 2 июня.

— Остановившийся поезд отправился самостоятельно и уже прибыл на Курский вокзал. Совместно с МЖД принимаем все меры для восстановления расписания, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в график внесут точечные изменения.

Остановившийся поезд отправился самостоятельно и уже прибыл на Курский вокзал. Совместно с МЖД принимаем все меры для восстановления расписания. В график будут внесены точечные изменения. — ЦППК (@centralppk) June 2, 2021

Ранее сообщалось, что движение электричек Горьковского направления МЖД утром 2 июня затруднено из-за технической остановки состава.

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