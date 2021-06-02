Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 4 тысяч школьных автобусов планируется поставить в российские регионы в 2021 году
Фото: РИА Новости

Более 4 тысяч школьных автобусов планируется поставить в российские регионы в 2021 году

Полина Долганова

Общество

В российские регионы планируется поставить более 4 тысяч школьных автобусов в 2021 году. Об этом в среду, 2 июня, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, к настоящему моменту заявки регионов на поставки в них школьных автобусов уже были собраны и сформированы.

— И вот сегодня мы только окончательно сверились с Минпромторгом, до 1 сентября коллеги-производители готовы поставить 900 школьных автобусов, а до конца года выполнить все 4 тысячи, — рассказала вице-премьер в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Объем поставок в 2022 году составит 4,2 тысячи автобусов. Каждый год на эти цели власти будут выделять 11,7 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что около 1,3 тысячи автобусов выйдут на новые маршруты столицы в нынешнем году.

Читайте также: Московские автобусы в июне перевезут на 13 процентов больше пассажиров

Татьяна Голиковаавтобусдети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Выбираем транспорт по душе

Все мнения
О проекте