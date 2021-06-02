Более 4 тысяч школьных автобусов планируется поставить в российские регионы в 2021 году

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В российские регионы планируется поставить более 4 тысяч школьных автобусов в 2021 году. Об этом в среду, 2 июня, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, к настоящему моменту заявки регионов на поставки в них школьных автобусов уже были собраны и сформированы.

— И вот сегодня мы только окончательно сверились с Минпромторгом, до 1 сентября коллеги-производители готовы поставить 900 школьных автобусов, а до конца года выполнить все 4 тысячи, — рассказала вице-премьер в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Объем поставок в 2022 году составит 4,2 тысячи автобусов. Каждый год на эти цели власти будут выделять 11,7 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что около 1,3 тысячи автобусов выйдут на новые маршруты столицы в нынешнем году.

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