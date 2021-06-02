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Столичные власти объяснили, как декарбонизация улучшает комфортность жизни в Москве
Фото: АГН Москва

Столичные власти объяснили, как декарбонизация улучшает комфортность жизни в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Снижение выбросов углекислого газа в воздух или декаборнизация применяется в столичных сферах транспорта, энергетики, ЖКХ, улучшая комфортность проживания в Москве. Об этом рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в среду, 2 июня.

По его словам, в метро Москвы применяют современные технологии, которые позволяют не выбрасывать теплый воздух при отапливании транспорта.

— Есть уже на новых станциях, на Саларьево, например, этот воздух, что-то вроде на подобие теплового насоса, он перерабатывается, из него получается энергия. Если взять сферу энергетики, то практически вся московская энергетика перестроена — это и парогазовые установки, это и ко-генерация, режим, когда идет совместная выработка тепла, электроэнергия, — отметил Антон Кульбачевский.

Он добавил, что на очистных сооружениях в Курьяново и Люберцах установлены электростанции, которые уменьшают количество выбросов из-за работы на биогазе. Антон Кульбачевский подчеркнул, что декарбонизация позволяет улучшить комфортность проживания москвичей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бесплатное время поездок на велопрокате увеличат ко Всемирному дню велосипедиста.

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