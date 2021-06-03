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Дептранс Москвы рассказал о новой системе информирования при закрытии станций метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Дептранс Москвы рассказал о новой системе информирования при закрытии станций метро

Иван Юминов

Город

Новая система информирования при закрытии станций метро Москвы позволяет за три дня до ограничений узнать о них 92 процентам пассажиров. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 3 июня.

— С новой системой информирования ориентироваться при вынужденных закрытиях станций метро стало намного легче. Теперь за три дня до ограничений о них знают 92 процента пассажиров, в 2015 году цифра была 55 процентов, — рассказали в ведомстве.

Для того чтобы добиться этого, департамент разработал единый дизайн объявлений и стал размещать их в заметных для людей местах. Кроме того, информацию о грядущих ограничениях стали размещать в социальных сетях, СМИ, на экранах внутри вагонов, а также с помощью префектур.

Помимо этого, при ограничениях размещается до 20 вариантов плакатов с альтернативными маршрутами. Все эти меры позволяют не допустить критической нагрузки в столичном транспорте, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось, что чат-бот московского метро будет интегрирован в остальной городской транспорт.

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