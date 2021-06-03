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Андрей Бочкарев: Десять пусковых станций БКЛ готовы на 70 процентов
Фото: ппресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: Десять пусковых станций БКЛ готовы на 70 процентов

Иван Юминов

Город

Строительная готовность десяти пусковых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет около 70 процентов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 3 июня.

— На каждом объекте ведется активное строительство, чтобы как можно скорее открыть их для пассажиров. Основные монолитные конструкции всех станций готовы, продолжаются архитектурно-отделочные работы. БКЛ заработает на участке от «Мневников» до «Каховской». Таким образом, уже 22 станции новой кольцевой из 31 будут работать для жителей столицы в этом году, — рассказал заммэра.

Уточняется, что речь идет о станциях «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и реконструируемой «Каховской».

На станциях «Терехово» и «Кунцевская», по словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, выполняются работы по устройству пересадки и пешеходных переходов. Архитектурной отделкой вестибюлей, служебных помещений и платформенных участков станционных комплексов занимаются на станциях «Давыдково» и «Аминьевская».

Наружные вентиляционные ветки и монолитные конструкции венткиосков сооружают на станции «Проспект Вернадского». Кроме того, на станциях «Новаторская», «Зюзино» и «Воронцовская» южного участка БКЛ ведется монтаж оборудования, а также воздухопроводов и трубопроводов.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что благодаря вводу БКЛ метро станет доступнее.

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БКЛстроительствоАндрей Бочкарев
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