Чат-бот московского метро будет интегрирован в остальной городской транспорт
Чат-бот Московского метрополитена будет интегрирован в остальной городской транспорт.
Как сообщает пресс-служба Транспортного комплекса столицы, чат-бот будет интегрирован в информационные системы наземки, железной дороги, аэроэкспресса, ведомств, отвечающих за организацию дорожного движения.
Напомним, что по результатам открытого голосования среди пассажиров чат-бот назвали нежным женским именем Александра.
— Поступило свыше 260 обращений. Самые частые вопросы к боту — про «Тройку» и ее пополнение, закрытые станции, о маршрутах и потерянных вещах, — сообщали в пресс-службе Транспортного комплекса.
После интеграции Александра будет давать расписание наземного транспорта, междугородних автобусов, электричек и аэроэкспресса, покажет карту парковок и проинформирует о загруженности на дорогах.
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