Чат-бот московского метро будет интегрирован в остальной городской транспорт

Аделя Зейналова ожидает поезд на «Пушкинской» и ищет информацию о расписании / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Чат-бот Московского метрополитена будет интегрирован в остальной городской транспорт.

Как сообщает пресс-служба Транспортного комплекса столицы, чат-бот будет интегрирован в информационные системы наземки, железной дороги, аэроэкспресса, ведомств, отвечающих за организацию дорожного движения.

Напомним, что по результатам открытого голосования среди пассажиров чат-бот назвали нежным женским именем Александра.

— Поступило свыше 260 обращений. Самые частые вопросы к боту — про «Тройку» и ее пополнение, закрытые станции, о маршрутах и потерянных вещах, — сообщали в пресс-службе Транспортного комплекса.

После интеграции Александра будет давать расписание наземного транспорта, междугородних автобусов, электричек и аэроэкспресса, покажет карту парковок и проинформирует о загруженности на дорогах.

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