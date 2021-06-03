Дом «четыре двери» отремонтируют на Волоколамском шоссе в столице

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 13 Карта всех событий

В здании 1957 года постройки на Волоколамском шоссе сделают капитальный ремонт.

Фасад дома лишен излишеств и обрамлен молдингом — декоративным элементом в форме планки — на шестом этаже. На 9-м этаже присутствует аккуратный фигурный карниз. Окна подъездов напоминают форму арок, а балконы похожи на плетеные вазы.

Само здание построено в форме несимметричной буквы «п».

Дом имеет распространившееся среди местных жителей название «четыре двери». Такое прозвище здание получило из-за выхода дверей четырех магазинов-секций на Волоколамское шоссе.

Капитальный ремонт дома планируется провести в 2021 году. Специалисты должны привести в порядок фасад здания и сохранить при этом исторический вид постройки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что особняк, в котором находится резиденция посла Уругвая, отреставрируют в Москве.

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