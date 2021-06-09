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Координатор «ЛизаАлерт» Леонов выступил против внезапного запрета проката самокатов в городах
Фото: Пресс-служба ОНФ

Координатор «ЛизаАлерт» Леонов выступил против внезапного запрета проката самокатов в городах

Павел Гриднев

Общество

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов выступил против решения властей Санкт-Петербурга, одномоментно остановивших работу сервисов аренды электросамокатов.

— Сегодня руководители Санкт-Петербурга пошли по привычному пути кнута без пряника. Запретить гораздо проще, чем разбираться и стимулировать безопасное поведение. Уверен, что Москва, которая по праву считается одним из самых передовых городов мира, не станет спешить с запретами, как Питер. Пользователи индивидуальных средств мобильности – активные, современные люди, они устали от того, что с ними поступают как с неразумными детьми: нельзя и всё. Петербургская власть выбрала простой, но неконструктивный, несовременный путь, который не решает проблему, а глубже загоняет ее в тень, — заявил Леонов.

Многим жителям северной столицы утром не удалось обнаружить электросамокаты на привычных местах и в приложениях. После нескольких аварий последних дней, в которых пострадали дети, власти города решили одним махом остановить весь кикшеринговый бизнес.

Как отметил Олег Леонов, решение властей Санкт-Петербурга прямо противоречит экспертному мнению, сформированному на круглом столе «Индивидуальный микротранспорт», который состоялся 8 июня на площадке ОНФ. Представители министерства транспорта, ГИБДД, МАДИ и общественных организаций пришли к общему мнению, что средства индивидуальной мобильности – не развлечение, а повседневный транспортный инструмент жителя современного мегаполиса, контролировать же безопасность пользователей и окружающих вполне способны компании-операторы. А обязанности властей – создать инфраструктуру, разделить потоки пешеходов и микротранспорта.

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