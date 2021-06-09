Настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине объяснил, что нельзя делать на Вознесение

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Вознесение Господне — один из двунадесятых праздников церковного года, который отмечается православными на 40-й день после праздника Великой Пасхи. В этом году он выпадает на 10 июня. Настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митине, священник Григорий Геронимус рассказал «Вечерней Москве», что нужно, а что нельзя делать на Вознесение.

По его словам, самое важное, что нужно сделать в этот день — по возможности прийти в храм, поучаствовать в богослужении и причаститься. Геронимус пояснил, что Вознесение готовит православных к следующему большому празднику — Троице, которую отмечают еще через 10 дней.

— Вознесение вводит нас в состояние такого ожидания, когда мы готовимся к тому, чтобы заново зажечься новой силой Святого духа. Этот праздник всегда приходится на четверг, понятно, что это для многих рабочий день. Но по возможности хорошо бы воздержаться от тяжелых работ, убираться в доме тоже не стоит. Если есть возможность, лучше остаться в этот день дома, сходить в храм, посвятить день близким. Даже если мы на работе, нужно помнить, что это особый день, один из самых важных праздников церковного года, — пояснил собеседник «ВМ».

Кроме того, священник рассказал, можно ли употреблять алкоголь 10 июня.

— В церкви нет сухого закона поэтому, если кто-то соберется за столом со своими близкими и поднимет бокал вина, это допустимо, — добавил Григорий Геронимус.

Как отметил собеседник «ВМ», это возможно только в том случае, если у человека нет зависимостей и он не станет напиваться.

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