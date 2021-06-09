Названы победители международного конкурса «Облик реновации»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Победителями конкурса «Облик реновации» на разработку архитектурных решений для домов по программе реновации в Москве стали 39 команд. Об этом в среду, 9 июня, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, конкурс является эффективным инструментом выбора качественного архитектурного решения для знаковых городских площадок. Победителями стали не только российские архитекторы, но и зарубежные компании, среди которых бюро британского архитектора Захи Хадид. Все они разработали 52 концепции на 31 площадку проектирования.

— Кварталы реновации обретут архитектурную индивидуальность, целостность, свое неповторимое лицо. Для этого будут максимально использованы средства фасадной пластики, качественные и современные материалы, благоустройство, — отметил Кузнецов.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Он выразил уверенность, что этот конкурс сыграет большую роль в масштабах всей Москвы, так как полученные решения могут дать огромный толчок развитию качественной архитектуры в сегменте массовой застройки.

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