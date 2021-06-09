Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дептранс заявил о росте числа поездок на каршеринге и такси в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Дептранс заявил о росте числа поездок на каршеринге и такси в Москве

Кирилл Николаев

Транспорт

Число поездок на каршеринге в Москве выросло на девять процентов (на 11 тысяч поездок) по сравнению с 2019 годом. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, 8 июня совершено 135 тысяч поездок на каршеринге. На один автомобиль в сутки приходилось шесть поездок. Чаще всего на каршеринге ездили в аэропорты Внуково и Домодедово, а также в торговый центр «Авиапарк».

Также 8 июня на четыре процента увеличился спрос на такси. Число поездок выросло на 33 тысячи по сравнению с прошлой неделей, а в сравнении с 2019 годом показатель подрос на 35 процентов. В июне 2021 года уже совершено 7,6 миллиона поездок. Кроме того, количество речных судов по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 13 процентов.

Читайте также: Такси без водителя уже подъезжает

Москвакаршерингстатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте