Дептранс заявил о росте числа поездок на каршеринге и такси в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Число поездок на каршеринге в Москве выросло на девять процентов (на 11 тысяч поездок) по сравнению с 2019 годом. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, 8 июня совершено 135 тысяч поездок на каршеринге. На один автомобиль в сутки приходилось шесть поездок. Чаще всего на каршеринге ездили в аэропорты Внуково и Домодедово, а также в торговый центр «Авиапарк».

Также 8 июня на четыре процента увеличился спрос на такси. Число поездок выросло на 33 тысячи по сравнению с прошлой неделей, а в сравнении с 2019 годом показатель подрос на 35 процентов. В июне 2021 года уже совершено 7,6 миллиона поездок. Кроме того, количество речных судов по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 13 процентов.

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