Такси без водителя уже подъезжает

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Столичная компания представила новое беспилотное электротакси высокой автономности. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, как развивается транспорт, управляемый роботами.

Новый автомобиль компании рассчитан на шесть пассажиров. Габариты электрокара не сильно отличаются от обычного легкового автомобиля. Внутри нет никаких приспособлений для водителя. За счет этого салон удалось расширить на 40 процентов. Автомобиль способен двигаться полностью автономно. Пассажирам лишь необходимо выбрать пункт назначения. Пока это только прототип. Разработку представили широкой публике на Петербургском международном экономическом форуме.

— Наша электрическая платформа позволяет снять все ограничения, продиктованные компоновкой стандартных транспортных средств. Мы сможем предложить решения для самых разных сфер: грузоперевозки, последняя миля, такси. За этими технологиями — будущее, — пояснил исполнительный вице-президент корпорации, владеющей разработками, Давид Рафаловский.

Пустой салон

Уже сегодня одна из крупнейших российских IT-компаний проводит в Москве тестирование своих беспилотных автомобилей. Главная задача на сегодняшний день — разработка искусственного интеллекта, который заменит водителя. На обычную машину с бензиновым двигателем устанавливаются радары, лидары и камеры с умной начинкой. За рулем сидит водитель-испытатель. Он вмешивается в работу системы только в крайнем случае. По дорогам Москвы на сегодняшний день ездит свыше 100 беспилотников.

— Через пять лет москвичи смогут без труда вызвать беспилотное такси. Эта технология работает уже сегодня, но ее нужно существенно улучшить, чтобы ее можно было применять в таком городе, как Москва. В отдельных районах, студенческих кампусах и на ограниченных территориях внедрение беспилотников будет происходить гораздо быстрее, — рассказал управляющий директор IT-компании Тигран Худавердян.

Практическое применение

Ученые из Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета тоже разрабатывают свой беспилотный автомобиль. На сегодняшний день создано пять машин.

И две из них в Москве уже выполняют практические задачи.

Первая фиксирует нарушения автолюбителей столицы. Беспилотник с установленной системой «Паркон» патрулирует улицы города. Вторая машина работает на территории Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Там беспилотник доставляет грузы и анализы пациентов до лаборатории. По мнению экспертов университета, у технологии большие перспективы. Однако для широкого применения беспилотников необходимо удешевить их производство.

— Самая дорогостоящая часть — это разработка программного обеспечения, той системы, которая заменяет водителя. Ее стоимость еще никто из разработчиков не озвучивал, но это огромные деньги. Оборудование тоже стоит дорого. Чтобы создать один беспилотник, нужно потратить порядка четырех миллионов рублей. Это только на закупку приборов. А еще добавьте стоимость их установки, настройки и цену на сам автомобиль, — пояснил заместитель руководителя Центра компетенций по разработке интеллектуальных транспортных систем МАДИ Андрей Воробьев.

Он добавил, что активное применение беспилотников, скорее всего, начнется не в общественном транспорте. Первыми этой технологией начнут пользоваться крупные компании. А о том, что профессия водителя исчезнет, в ближайшие десять лет говорить и вовсе бессмысленно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров:

— Москвичи уже сегодня пользуются беспилотным общественным транспортом. Я говорю о подземном поезде, который соединяет терминалы в аэропорту Шереметьево. Да, принцип его работы не связан с высокими технологиями. Там нет искусственного интеллекта, который везет тебя вместо водителя. Поезд движется на канатной тяге. Но для пассажиров опыт ничем не отличается. И все им спокойно пользуются. Столичные туристы возвращаются из Арабских Эмиратов с прекрасными впечатлениями от их беспилотного метро.

Поэтому я думаю, что появление в Москве трамваев без водителя наши пассажиры встретят с энтузиазмом и радостью. Что касается беспилотных такси, здесь нужно еще многое сделать. Нужны четкие законы, которые будут регламентировать их деятельность.

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