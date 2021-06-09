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Астролог назвала знаки зодиака, которым может навредить «кармический бумеранг» в июне
Фото: Unsplash

Астролог назвала знаки зодиака, которым может навредить «кармический бумеранг» в июне

Юлия Павлушова

Общество

Воздействие «кармического бумеранга» ощутят на себе представители зодиакального круга из-за кольцевого солнечного затмения в июне. Астролог Елена Стоцкая рассказала, какие знаки зодиака ждут неприятности в этот период.

По словам эксперта, «бумеранг» сможет вернуть все плохие поступки, которые были сделаны за последнее время. Опасаться этого следует Овнам, Близнецам, Весам и Скорпионам. Астролог посоветовала им посвятить больше времени семье, чтобы снизить воздействие кармы.

Елена Стоцкая предупредила, что 23 июня произойдет соединение Луны с Нисходящим Узлом, что также увеличит силу кармы. Раки и Стрельцы в этот день смогут раздать кармические долги, а другие представители зодиакального круга, наоборот, рискуют получить новые.

Кроме того, 28 июня трин Марса с Нисходящим узлом не окажет влияния на Овнов и Львов, но может навредить другим знакам зодиака. Чтобы снизить риски, астролог рекомендует повременить с поездками и покупками, пишет The Ftimes.

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