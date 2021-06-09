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Диетолог Гинзбург рассказал об уникальных свойствах черешни
Фото: Pexels

Диетолог Гинзбург рассказал об уникальных свойствах черешни

Василий Плиткин

Общество

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» рассказал о болеутоляющих, противовоспалительных, снотворных и профилактических свойствах черешни.

По его словам, черешня обладает большим количеством антоцианов, которые способны оказывать болеутоляющее и противовоспалительное действие. А содержание мелатонина в черешне обеспечивает хороший крепкий сон и спасает от бессонницы, отметил врач.

— Когда у нас все хорошо с мелатонином, мы хорошо спим и высыпаемся. Но это не единственный эффект мелатонина. У него очень важный гармонизирующий эффект. Людям, у которых все хорошо с мелатонином, не приходится страдать, например, от гипертонии, у них чаще нормальный вес, — добавил Гинзбург.

Черешня содержит витамины и минералы, обладающие онкостатическим действием. Благодаря этому черешня способствует профилактике онкологических заболеваний. Более того, черешня является так называемым эликсиром молодости. Витамины и минералы, содержащиеся в черешне, сдерживают возрастные процессы старения организма.

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